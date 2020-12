Barcellona | Setien e l’esonero | «Mi sono isolato | ho cambiato anche numero di telefono»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Quiqueha parlato del periodo trascorso dopodalQuique, ex allenatore del, in una intervista a Marca ha parlato del periodo trascorso dopodal club blaugrana. «Ho superato quella fase di ‘lutto’ e di rimpianto dopo quello che è successo col. Fa parte del nostro lavoro. Se riesci a isolarti da tutto quello che hai fatto, allora puoi vivere più o meno serenamente. Personalmente hoil miodie mi. Spessostato fermato per strada, oppure mi hanno chiesto un’intervista. Ma io ho cercato di avere sempre lo stesso spirito». Leggi su Calcionews24.com