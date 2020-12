Barcellona, nuovo flop in Liga: impresa dell’Eibar al Camp Nou (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Barcellona ha commesso un altro passo falso in Liga: solo 1-1 contro l’Eibar. La squadra di Koeman resta al sesto posto Il Barcellona ha dovuto arrestare la propria rincorsa alla vetta della Liga rimediando soltanto un pareggio al termine della sfida contro l’Eibar, valevole per la quindicesima giornata di Campionato. La squadra di Koeman, priva della stella Messi, è andata in svantaggio al 57? a causa del gol di Kike, annullato dieci minuti più tardi dal lampo di Dembelé. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilha commesso un altro passo falso in: solo 1-1 contro l’Eibar. La squadra di Koeman resta al sesto posto Ilha dovuto arrestare la propria rincorsa alla vetta dellarimediando soltanto un pareggio al termine della sfida contro l’Eibar, valevole per la quindicesima giornata diionato. La squadra di Koeman, priva della stella Messi, è andata in svantaggio al 57? a causa del gol di Kike, annullato dieci minuti più tardi dal lampo di Dembelé. Leggi su Calcionews24.com

Il Barcellona ha commesso un altro passo falso in Liga: solo 1-1 contro l'Eibar. La squadra di Koeman resta al sesto posto ...

