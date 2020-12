Barcellona, Koeman: «Risultato ingiusto. Ci è girato tutto contro» (Di martedì 29 dicembre 2020) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro l’Eibar: le sue dichiarazioni Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro l’Eibar. PRESTAZIONE – «Non ci siamo cercati abbastanza tra le linee e Braithwaite lo abbiamo servito pochissimo, ma di opportunità per segnare ne abbiamo avute». MESSI – «Non voglio usare la sua assenza come scusa per questo Risultato, ma è anche vero che abbiamo giocato con tanti giovani fin dal primo minuto: Lionel è sempre in grado di fare la differenza e lo ha ampiamente dimostrato nel corso degli anni. E’ un pareggio duro da digerire, come abbiamo fatto a non vincere?». SFORTUNA – «Abbiamo fallito un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Ronald, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiatol’Eibar: le sue dichiarazioni Ronald, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiatol’Eibar. PRESTAZIONE – «Non ci siamo cercati abbastanza tra le linee e Braithwaite lo abbiamo servito pochissimo, ma di opportunità per segnare ne abbiamo avute». MESSI – «Non voglio usare la sua assenza come scusa per questo, ma è anche vero che abbiamo giocato con tanti giovani fin dal primo minuto: Lionel è sempre in grado di fare la differenza e lo ha ampiamente dimostrato nel corso degli anni. E’ un pareggio duro da digerire, come abbiamo fatto a non vincere?». SFORTUNA – «Abbiamo fallito un ...

