Barcellona-Eibar: le formazioni ufficiali (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Barcellona senza Messi scende in campo al Camp Nou contro l’Eibar. L’obiettivo è la vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Queste le formazioni ufficiali: Le formazioni ufficiali Barcellona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Firpo; Pjanic, De Jong; Mingueza, Pedri, Griezmann; Braithwaite. Eibar: Dmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas, Soares; Diop, Recio; Inui, Exposito, Kadzior; Muto. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilsenza Messi scende in campo al Camp Nou contro l’. L’obiettivo è la vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Queste le: Le: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Firpo; Pjanic, De Jong; Mingueza, Pedri, Griezmann; Braithwaite.: Dmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas, Soares; Diop, Recio; Inui, Exposito, Kadzior; Muto. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mingaball : RT @infobetting: Barcellona-Eibar: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Messi salta l’ultima.… - Tommuz24 : Curioso di vedere il Barcellona (in ripresa ma senza Messi) contro il rognoso Eibar di Esteban Burgos, capocannonie… - zazoomblog : Barcellona-Eibar: formazioni ufficiali quote pronostici. Messi salta l’ultima. Koeman: difesa a 3 con Busquets e Co… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Liga, Barcellona-Eibar streaming: dove vedere il match in diretta Tv: Barcellona Eibar… - underoverbets : RT @infobetting: Barcellona-Eibar: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Messi salta l’ultima. -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Eibar Barcellona-Eibar: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Messi salta l’ultima. Koeman: difesa a 3 con Busquets e Coutinho in panchina Infobetting Barcellona-Eibar, senza Messi tocca a Griezmann: le formazioni ufficiali

Alle 19.15 il Barcellona scenderà in campo al Camp Nou, per affrontare l’Eibar diciassettesimo in Liga. La squadra di Koeman sta vivendo una stagione difficile ed é al momento sesta nella Liga, con pe ...

I risultati in Liga - Siviglia batte Villarreal

Il Siviglia aggancia il Villarreal in zona Champions, Barcellona contro Eibar, Atletico e Real sfidano Getafe ed Elche.

Alle 19.15 il Barcellona scenderà in campo al Camp Nou, per affrontare l’Eibar diciassettesimo in Liga. La squadra di Koeman sta vivendo una stagione difficile ed é al momento sesta nella Liga, con pe ...Il Siviglia aggancia il Villarreal in zona Champions, Barcellona contro Eibar, Atletico e Real sfidano Getafe ed Elche.