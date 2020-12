Barcellona-Eibar | Koeman | “Un pareggio che fa male | risultato ingiusto Messi? Ecco il perchè della sua assenza…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un 1-1 che non tiene conto di quanto visto in campo, ci rialzeremo.Liga, ilstecca l’ultima dell’anno senza: 1-1 tra blaugrana ed, la classifica aggiornataQueste le parole di Ronald, tecnico delintervenuto in conferenza stampa in seguito alcasalingo maturato nel match di Liga contro l'con ildi 1-1:"Non ci siamo cercati abbastanza tra le linee e Braithwaite lo abbiamo servito pochissimo, ma di opportunità per segnare ne abbiamo avute.? Non voglio usare la sua assenza come scusa per questo, ma è anche vero che abbiamo giocato con tanti giovani fin dal primo minuto: Lionel è sempre in grado di fare la differenza e lo ha ampiamente ...