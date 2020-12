Barcellona-Eibar: formazioni, quote, pronostici. Messi salta l’ultima dell’anno (Di martedì 29 dicembre 2020) La scelta è stata di comune accordo tra Messi e lo staff tecnico: l’argentino riposerà e sarà ancora in Argentina mentre la squadra affronterà l’ultimo impegno di questo anomalo 2020, che ai catalani ha portato sicuramente più dolori che gioie. La Pulga tornerà a disposizione dopo l’incontro di martedì che per il Barça riveste comunque InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 29 dicembre 2020) La scelta è stata di comune accordo trae lo staff tecnico: l’argentino riposerà e sarà ancora in Argentina mentre la squadra affronterà l’ultimo impegno di questo anomalo 2020, che ai catalani ha portato sicuramente più dolori che gioie. La Pulga tornerà a disposizione dopo l’incontro di martedì che per il Barça riveste comunque InfoBetting: Scommesse Sportive e

by_the_pool : RT @infobetting: Barcellona-Eibar: formazioni, quote, pronostici. Messi salta l’ultima dell’anno - InfobettingOdds : RT @infobetting: Barcellona-Eibar: formazioni, quote, pronostici. Messi salta l’ultima dell’anno - underoverbets : RT @infobetting: Barcellona-Eibar: formazioni, quote, pronostici. Messi salta l’ultima dell’anno - infobetting : Barcellona-Eibar: formazioni, quote, pronostici. Messi salta l’ultima dell’anno - ENJOYBET_OIA : #Enjoybet #calcio e #scommesse Analisi e pronostici #Liga da oggi sino al #31Dicembre Spunta il Match… -