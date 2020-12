Barbara D’Urso querelata, la vicenda è molto grave: guai per la conduttrice napoletana (Di martedì 29 dicembre 2020) Barbara D’Urso di nuovo nei guai: il motivo È trascorsa una settimana da quando Barbara D’Urso non è in video con le sue consuete trasmissioni, tuttavia sul web si continua a parlare di lei. E mentre Lady Cologno si sta godendo le ferie natalizie nella sua villa in Toscana, in rete è iniziata a circolare una notizia che la riguarda da molto vicino. guai in vista per la conduttrice napoletana che da anni è alla guida dei format: Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. Di recente, Carmelita è stata al centro di una vicenda abbastanza grave. In pratica, un ragazzo di 37 anni di Aradeo avrebbe querelato Barbarella, per via di una leggerezza commessa dalla stessa nel corso ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 dicembre 2020)di nuovo nei: il motivo È trascorsa una settimana da quandonon è in video con le sue consuete trasmissioni, tuttavia sul web si continua a parlare di lei. E mentre Lady Cologno si sta godendo le ferie natalizie nella sua villa in Toscana, in rete è iniziata a circolare una notizia che la riguarda davicino.in vista per lache da anni è alla guida dei format: Pomeriggio Cinque, Live Non è lae Domenica Live. Di recente, Carmelita è stata al centro di unaabbastanza. In pratica, un ragazzo di 37 anni di Aradeo avrebbe querelato Barbarella, per via di una leggerezza commessa dalla stessa nel corso ...

