Barbara D’Urso al mare… a Dicembre: riprese ‘spaventose’, guardate che succede (Di martedì 29 dicembre 2020) Siamo a fine Dicembre, eppure Barbara D’Urso ha deciso di andare al mare: le riprese mostrate sono ‘spaventose’, incredibile! Non è ritornata ancora in tv, Barbara D’Urso. Nonostante il primo ‘blocco’ di feste natalizie sia passato, la conduttrice campana non è ancora ritornata in onda con i suoi imperdibili appuntamenti quotidiani e settimanali. Eppure, nonostante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 29 dicembre 2020) Siamo a fine, eppureha deciso di andare al mare: lemostrate sono, incredibile! Non è ritornata ancora in tv,. Nonostante il primo ‘blocco’ di feste natalizie sia passato, la conduttrice campana non è ancora ritornata in onda con i suoi imperdibili appuntamenti quotidiani e settimanali. Eppure, nonostante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

marcuspascal1 : @uandarin Meglio barbara d'urso ?? - daniloperini29 : @micheleboldrin Basteranno i 3 casi che saranno riportati da Barbara D'Urso e da Giletti... - Beaoh11 : @pasquinonaz E secondo lei si unbox centinaia di fiale alla volta? Ed il resto delle baggianate sulla 'catena del f… - ele12345678999 : RT @anailime01: Non Tommaso che semplicemente essendo se stesso durante questo #GFVIP si è guadagnato la stima e i complimenti di: -Barbara… - writingvee : RT @anailime01: Tommy sta realmente utilizzando questo #GFVIP come trampolino di lancio per la sua carriera, mostrando a tutti il suo talen… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero