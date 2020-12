Bar e ristoranti | tutti gli aiuti e bonus di dicembre 2020 e novità gennaio 2021

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il macro-settore dei bar eè stato ed è attualmente colpito in misura considerevole dagli effetti economici dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Governo è intervenuto con numerosi decreti legge in sostegno delle attività che hanno subito un considerevole calo degli introiti o sono ubicate in zone dell’Italia soggette a misure di limitazione alla circolazione delle persone ovvero finalizzate ad evitare assembramenti. In particolare le misure di sostegno sono contenute nei Decreti “Rilancio” (D.l. n. 34/), “Ristori” (D.l. n. 137/), “Ristori-bis” (D.l. n. 149/), “Ristori-quater” (D.l. n. 157/). Gli interventi vanno dalla concessione di contributi a fondo perduto fino ad arrivare alla Cassa integrazione. Analizziamoli nel dettaglio. Bar e: le ...

Agenzia_Dire : Immagini spaventose da #Napoli. Questo è il risultato di vento ?? forte e #maltempo ?? sul #lungomare partenopeo. Il… - LegaSalvini : 'CHIUDERE BAR E RISTORANTI È UNA CATASTROFE' - Noiconsalvini : 'CHIUDERE BAR E RISTORANTI È UNA CATASTROFE' - CesareOrtis : Meno male che arriva il poderoso rimbalzo che vede il nostro genio #PD #MinistrodelleFinanze #Gualtieri, altrimenti… - GGallese : RT @_DAGOSPIA_: TSUNAMI A NAPOLI - FORTE MAREGGIATA SUL LUNGOMARE CARACCIOLO- NUMEROSI I DANNI A BAR E RISTORANTI -

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti

Il macro-settore dei bar e ristoranti è stato ed è attualmente colpito in misura considerevole dagli effetti economici dell’emergenza epidemiologica LeggiOggi ...Da ieri, e fino a domani, l’Italia sarà in zona arancione, prima di tornare di nuovo in rosso per Capodanno. E che cosa comporta l’allentamento dei divieti per i bar e i ristoranti di Civitanova? Al " ...