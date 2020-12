Banco BPM | cede crediti in sofferenza per 145 milioni

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo la conclusione del progetto Django, relativo alla cessione pro-soluto diUnlikely to Pay per un Gross Book Value (GBV) di circa 1 Mld euro,BPM comunica il perfezionamento del progetto Titan, relativo alla cartolarizzazione multi-originator riguardante, beni e rapporti giuridici derivanti da contratti dileasing in. L’operazione – si legge nella nota – cui hanno partecipatoBPM, Release e Alba Leasing in qualità di originator e il cui ammontare complessivo è stato di circa 335di GBV, ha assicurato latoBPM e Release la cessione d’un portafoglio di circa 145di Euro di GBV compresi i write off e l’emissione di tre classi di titoli, senior, mezzanine ...

MEFOP : Gli #investimentialternativi sono un fenomeno in crescita e rappresentano un’opportunità di investimento nell’econo… - CarloTrestini : RT @AnceVerona: Questa sera alle 21:15 su @telearenatv nuova puntata de 'Il Futuro dell'abitare'. Si parlerà di sconto in fattura e cession… - legal_community : Chiomenti e Cappelli RCCD nella cartolarizzazione di npl leasing multioriginator di Alba Leasing e Banco BPM -… - ansa_economia : Borsa: Milano poco mossa (+0,1%), corrono Atlantia e Ferrari. Deboli Cnh, Prysmian, Banco Bpm, Pirelli e Unicredit,… - fisco24_info : Borsa: Milano poco mossa (+0,1%), corrono Atlantia e Ferrari: Deboli Cnh, Prysmian, Banco Bpm, Pirelli e Unicredit,… -

Ultime Notizie dalla rete : Banco BPM

Il Messaggero

(Teleborsa) - Dopo la conclusione del progetto Django, relativo alla cessione pro-soluto di crediti Unlikely to Pay per un Gross Book Value (GBV) di circa 1 Mld euro, Banco BPM comunica ...Operazione multi-originator con Alba Leasing (190 mln) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - Banco Bpm ha cartolarizzato e ceduto crediti leasing in sofferenza per 145 milioni lordi nell'a ...