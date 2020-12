Banca d’Italia, nel 2019 chiuse sofferenze per 34 miliardi di euro (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nel 2019 sono state chiuse – cioè eliminate dai bilanci – sofferenze per circa 34 miliardi. A rilevarlo è la Banca d’Italia nel suo rapporto “Note di stabilità finanziaria e vigilanza“. L’ammontare, spiega la Banca centrale italiana, è in calo rispetto a quello registrato negli anni precedenti (78 nel 2018, 43 nel 2017), ma il rapporto tra le sofferenze chiuse e quelle in essere alla fine dell’anno precedente è stato di poco inferiore al valore medio registrato nei due anni precedenti (35% contro il 36%). Quasi tutte le principali transazioni sono state concluse facendo ricorso alle GACS, precisa il rapporto, a cui corrisponde un ammontare di sofferenze cedute pari a 13,1 miliardi. La ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nelsono state– cioè eliminate dai bilanci –per circa 34. A rilevarlo è lanel suo rapporto “Note di stabilità finanziaria e vigilanza“. L’ammontare, spiega lacentrale italiana, è in calo rispetto a quello registrato negli anni precedenti (78 nel 2018, 43 nel 2017), ma il rapporto tra lee quelle in essere alla fine dell’anno precedente è stato di poco inferiore al valore medio registrato nei due anni precedenti (35% contro il 36%). Quasi tutte le principali transazioni sono state concluse facendo ricorso alle GACS, precisa il rapporto, a cui corrisponde un ammontare dicedute pari a 13,1. La ...

fattoquotidiano : OCCUPAZIONE Senza le misure del governo per fronteggiare la recessione causata dalla pandemia, spiega una ricerca… - borghi_claudio : @alessio_cava @Roxy19794 Chi? Cipollone? Nahhh quello ormai per premio è nel direttorio di Banca d'Italia Quiz. Que… - maxxxks : RT @giuslit: Toh! Banca d'Italia ci fa sapere che il prestito Sure (essendo erogato da non residenti) fa peggiorare la posizione netta sull… - marcomorini72 : RT @giuslit: Toh! Banca d'Italia ci fa sapere che il prestito Sure (essendo erogato da non residenti) fa peggiorare la posizione netta sull… - Ocagiuliva4 : RT @giuslit: Toh! Banca d'Italia ci fa sapere che il prestito Sure (essendo erogato da non residenti) fa peggiorare la posizione netta sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca d’Italia Banche e nuove regole sui crediti, Bankitalia: «Non si fa default solo per 100 euro di debito non pagato» Corriere della Sera