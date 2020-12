Azealia Banks offende Lana Del Rey per il suo fisico: “Grassa per colpa dei medicinali” (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo le recenti foto scattate dai paparazzi a Los Angeles, Lana Del Rey è stata vittima di body shaming a causa dei kg in più presi negli ultimi mesi. In mezzo alla marea di frecciatine, cattiverie e prese in giro si è tuffata anche l’acerrima nemica della cantante americana, Azealia Banks. Nel 2018 le due artiste hanno litigato come delle pazze su Twitter. All’epoca Lana chiuse la discussione consigliando uno psichiatra alla collega. “Bella, avresti potuto essere la più grande rapper vivente, ma hai buttato tutto al vento. Non prendertela con me. Dici che sono sempre dal chirurgo? Ti manderò il numero del mio dottore e anche di un buono psichiatra che conosco a Los Angeles, perché le tue medicine non funzionano!” Azealia Banks non ha dimenticato e ieri ha pubblicato le nuove foto ... Leggi su biccy (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo le recenti foto scattate dai paparazzi a Los Angeles,Del Rey è stata vittima di body shaming a causa dei kg in più presi negli ultimi mesi. In mezzo alla marea di frecciatine, cattiverie e prese in giro si è tuffata anche l’acerrima nemica della cantante americana,. Nel 2018 le due artiste hanno litigato come delle pazze su Twitter. All’epocachiuse la discussione consigliando uno psichiatra alla collega. “Bella, avresti potuto essere la più grande rapper vivente, ma hai buttato tutto al vento. Non prendertela con me. Dici che sono sempre dal chirurgo? Ti manderò il numero del mio dottore e anche di un buono psichiatra che conosco a Los Angeles, perché le tue medicine non funzionano!”non ha dimenticato e ieri ha pubblicato le nuove foto ...

NoeTheUnderdog : @purple_lady18 Ma c'è gente che ancora difende Azealia Banks? Bah... - cuntwhoressa : @QuelleOre azealia banks una di noi - cuntwhoressa : RT @QuelleOre: Comunque non capisco perché dicono che sono litigiosa alla fine sono sempre gli altri a rompere il cazzo per primi e io bloc… - sa1ntjenner : @quxrxntenx @QuelleOre fosse stata Azealia Banks avrei capito pure - QuelleOre : Comunque non capisco perché dicono che sono litigiosa alla fine sono sempre gli altri a rompere il cazzo per primi… -

Ultime Notizie dalla rete : Azealia Banks Azealia Banks rasata ed insanguinata sciocca su instagram. Rnbjunk Musica