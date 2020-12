"Aveva fatto il vaccino 24 ore fa" e ora è positiva: il caso dell'infermiera che terrorizza il mondo intero (Di martedì 29 dicembre 2020) Un'infermiera spagnola vaccinata in seguito alla campagna partita domenica 27 dicembre è risultata positiva al coronavirus. La notizia arriva da El Pais, che ha fatto le opportune verifiche prima di parlare di tale infermiera che ha scoperto di aver contratto il Covid lunedì, ovvero 24 ore dopo essere stata vaccinata: ciò potrebbe alimentare dubbi sul vaccino Pfizer-Biontech, che è ritenuto quello più sicuro e affidabile finora sviluppato, ma evidentemente il virus era stato contratto prima ancora della siringa e scoperto soltanto in un secondo momento. Tra l'altro l'infermiera positiva lavora in una Rsa, dove è stato riscontrato un altro caso all'interno del personale: tutti gli anziani sono stati messi in isolamento, anche se il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Un'spagnola vaccinata in seguito alla campagna partita domenica 27 dicembre è risultataal coronavirus. La notizia arriva da El Pais, che hale opportune verifiche prima di parlare di taleche ha scoperto di aver contratto il Covid lunedì, ovvero 24 ore dopo essere stata vaccinata: ciò potrebbe alimentare dubbi sulPfizer-Biontech, che è ritenuto quello più sicuro e affidabile finora sviluppato, ma evidentemente il virus era stato contratto prima ancoraa siringa e scoperto soltanto in un secondo momento. Tra l'altro l'lavora in una Rsa, dove è stato riscontrato un altroall'interno del personale: tutti gli anziani sono stati messi in isolamento, anche se il ...

