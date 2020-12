Avete mai visto la fidanzata di Fabio Rovazzi? Si tratta di una famosa Youtuber (Di martedì 29 dicembre 2020) Conosciuta nel mondo virtuale con lo pseudonimo di Kokeshi, la giovane è, a detta del famoso cantante, Fabio Rovazzi, una fidanzata perfetta. La loro storia va avanti da circa sette mesi e tutto è iniziato dopo essersi conosciuti in un cinema. I due all’epoca erano entrambi impegnati in altre relazioni e quindi non avevano manifestato particolari interessi reciproci. Tuttavia, qualche tempo dopo, le loro storie erano terminate e sembra che proprio Karen abbia preso l’iniziativa, contattando il cantante su internet. Foto: Instagram/Rovazzi Dopo il primo appuntamento, i due erano già cotti l’uno dell’altra. Immediatamente la decisione di andare a convivere è stata inevitabile e i giovani fidanzati si rivelano oggi più innamorati che mai. Grazie ai video di Karen sappiamo che ama molto i tatuaggi, le opere d’arte e che ... Leggi su virali.video (Di martedì 29 dicembre 2020) Conosciuta nel mondo virtuale con lo pseudonimo di Kokeshi, la giovane è, a detta del famoso cantante,, unaperfetta. La loro storia va avanti da circa sette mesi e tutto è iniziato dopo essersi conosciuti in un cinema. I due all’epoca erano entrambi impegnati in altre relazioni e quindi non avevano manifestato particolari interessi reciproci. Tuttavia, qualche tempo dopo, le loro storie erano terminate e sembra che proprio Karen abbia preso l’iniziativa, contattando il cantante su internet. Foto: Instagram/Dopo il primo appuntamento, i due erano già cotti l’uno dell’altra. Immediatamente la decisione di andare a convivere è stata inevitabile e i giovani fidanzati si rivelano oggi più innamorati che mai. Grazie ai video di Karen sappiamo che ama molto i tatuaggi, le opere d’arte e che ...

disinformatico : Se avete mai creato un account Euronics 'lavora con noi' o qualcosa del genere, cambiategli password. Se avete usat… - SkyTG24 : Marte come non l'avete mai visto: ecco la superfoto - TizianoFerro : Me l’avete chiesta in tanti, tante volte. Più che mai quest’anno: gli amori della mia vita. Auguri! Merry Christmas… - _bookwarm : 'Si lamentano che non hanno amici e poi non sanno tenere una conversazione' lo so che potrebbe sconvolgervi ma...av… - bts_txt_13_04 : RT @kanekisme: 'non è mai intenzionale, ma a volte mi sembra di usarvi per poter amare me stesso, quindi lasciatemi dire una cosa. usate me… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Marte come non l'avete mai visto: ecco la superfoto Sky Tg24 Perde la testa per una giovane commessa e la aggredisce: 36enne in manette

Quella giovane commessa che lavora in un negozio di Ciriè, negli ultimi due mesi, era diventata una vera e propria ossessione. Un 36enne, residente a San Maurizio, ha perso la testa: la seguiva, la pe ...

George Clooney e l’epico scherzo fatto da Brad Pitt

Brad Pitt ha fatto uno scherzo epico al collega e amico George Clooney, mentre erano entrambi alle prese con un noto film ...

Quella giovane commessa che lavora in un negozio di Ciriè, negli ultimi due mesi, era diventata una vera e propria ossessione. Un 36enne, residente a San Maurizio, ha perso la testa: la seguiva, la pe ...Brad Pitt ha fatto uno scherzo epico al collega e amico George Clooney, mentre erano entrambi alle prese con un noto film ...