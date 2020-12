**Autostrade: Di Battista, 'vanno nazionalizzate, revoca concessioni non basta'** (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Dopo gli arresti dei massimi dirigenti di ASPI tra i quali l'ex amministratore delegato Castellucci, e soprattutto dopo la pubblicazione dei risultati delle perizie dei tecnici sul crollo del Ponte Morandi, neppure la revoca della concessione è sufficiente. Lo Stato deve tornare a controllare le autostrade: oltretutto si tratta di infrastrutture costruite grazie alle tasse dei cittadini, dei consumatori". Lo scrive su Tpi.it Alessandro Di Battista. "Sono passati 868 giorni dalla strage di Genova. 868 giorni duranti i quali la famiglia Benetton ha continuato a incassare pedaggi su pedaggi. Ci sono stati 43 morti, centinaia di sfollati, arresti illustri e parole scritte nelle perizie sul crollo che gridano vendetta", rimarca l'esponente M5S in un lungo articolo in cui ricorda Enrico Mattei, "uno degli italiani più coraggiosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Dopo gli arresti dei massimi dirigenti di ASPI tra i quali l'ex amministratore delegato Castellucci, e soprattutto dopo la pubblicazione dei risultati delle perizie dei tecnici sul crollo del Ponte Morandi, neppure ladella concessione è sufficiente. Lo Stato deve tornare a controllare le autostrade: oltretutto si tratta di infrastrutture costruite grazie alle tasse dei cittadini, dei consumatori". Lo scrive su Tpi.it Alessandro Di. "Sono passati 868 giorni dalla strage di Genova. 868 giorni duranti i quali la famiglia Benetton ha continuato a incassare pedaggi su pedaggi. Ci sono stati 43 morti, centinaia di sfollati, arresti illustri e parole scritte nelle perizie sul crollo che gridano vendetta", rimarca l'esponente M5S in un lungo articolo in cui ricorda Enrico Mattei, "uno degli italiani più coraggiosi ...

