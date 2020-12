Autorità Bancaria europea: per scoperto di pochi euro sul conto corrente si finisce sull’elenco Crif (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo comporterà conseguenze pesantissime sul fronte del credito, con l’impossibilità per chi si è trovato momentaneamente con il conto corrente in rosso di chiedere prestiti, mutui e finanziamenti Leggi su firenzepost (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo comporterà conseguenze pesantissime sul fronte del credito, con l’impossibilità per chi si è trovato momentaneamente con ilin rosso di chiedere prestiti, mutui e finanziamenti

matteosalvinimi : Addebiti automatici bloccati per chi ha il conto in rosso, anche per pochi euro: a rischio i pagamenti di utenze, s… - FirenzePost : Autorità Bancaria europea: per scoperto di pochi euro sul conto corrente si finisce sull’elenco Crif - lacittanews : L'Eba, l’autorità bancaria europea, ha cambiato le regole sui conto correnti 'scoperti' con conseguenze già da genn… - marcotelecono : RT @satellix1966: @elvialorena50 @marcotelecono Sono regole dell'eba(autorità bancaria europea),avranno discusso e messo nero su bianco, or… - marcoranieri72 : RT @matteosalvinimi: Addebiti automatici bloccati per chi ha il conto in rosso, anche per pochi euro: a rischio i pagamenti di utenze, stip… -

Ultime Notizie dalla rete : Autorità Bancaria Conti correnti in rosso, cosa cambia da gennaio: stop agli addebiti automatici (e stipendi a rischio) Corriere della Sera