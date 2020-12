Atletico Madrid, trovato l’accordo con Diego Costa per la rescissione del contratto (Di martedì 29 dicembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, l’Atletico Madrid ha reso noto di aver trovato l’accordo con Diego Costa per la rescissione del contratto. “Il giocatore ispano-brasiliano ha chiesto al club di liberarlo per motivi personali pochi giorni fa e ha firmato questo martedì la risoluzione del suo contratto”, si legge nella nota pubblicata dai colchoneros. Diego Costa, il cui contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2021, ha collezionato appena 7 presenze in stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, l’ha reso noto di averconper ladel. “Il giocatore ispano-brasiliano ha chiesto al club di liberarlo per motivi personali pochi giorni fa e ha firmato questo martedì la risoluzione del suo”, si legge nella nota pubblicata dai colchoneros., il cuisarebbe scaduto il 30 giugno 2021, ha collezionato appena 7 presenze in stagione. SportFace.

