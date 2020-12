Atletico Madrid, Milik prima opzione per sostituire Diego Costa (Di martedì 29 dicembre 2020) Arkadiusz Milik rima opzione per sostituire Diego Costa: il retroscena di mercato legato all’Atletico Madrid svelato dalla stampa spagnola Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, l’Atletico Madrid ha individuato in Arkadiusz Milik il sostituto di Diego Costa. L’attaccante spagnolo lascerà i Colchoneros a gennaio rescindendo il proprio contratto. Il polacco è il primo sulla lista di Diego Pablo Simeone per sostituirlo. Non sarà una trattativa facile. Innanzitutto perché il Napoli valuta il giocatore 15-18 milioni e non ha intenzione di fare sconti nonostante il contratto di scadenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Arkadiuszrimaper: il retroscena di mercato legato all’svelato dalla stampa spagnola Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, l’ha individuato in Arkadiuszil sostituto di. L’attaccante spagnolo lascerà i Colchoneros a gennaio rescindendo il proprio contratto. Il polacco è il primo sulla lista diPablo Simeone per sostituirlo. Non sarà una trattativa facile. Innanzitutto perché il Napoli valuta il giocatore 15-18 milioni e non ha intenzione di fare sconti nonostante il contratto di scadenza. Leggi su Calcionews24.com

angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Diego Costa verso l'addio per motivi personali: l'Atletico Madrid si cautela e pensa a Milik [?? Marca] - GoalItalia : Diego Costa verso l'addio per motivi personali: l'Atletico Madrid si cautela e pensa a Milik [?? Marca] - Salvato95551627 : RT @scottotweet: Arkadiusz #Milik sarebbe stato inserito nella lista dell’Atletico Madrid per sostituire #DiegoCosta, ma non esiste alcuna… - infoitsport : Marcos Alonso sempre più ai margini del Chelsea: l'Atletico Madrid può guastare il piano di Conte - SIMONE4ESPOSITO : RT @scottotweet: Arkadiusz #Milik sarebbe stato inserito nella lista dell’Atletico Madrid per sostituire #DiegoCosta, ma non esiste alcuna… -