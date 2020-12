Atletico Madrid, ‘Marca’: Milik sarà il sostituto di Diego Costa (Di martedì 29 dicembre 2020) Arkadiusz Milik dovrebbe essere il sostituto di Diego Costa all’Atletico Madrid a partire da gennaio. Secondo quanto riportato da “Marca”, il calciatore polacco, che da mesi è escluso dalla rosa del Napoli, si trasferirà in Spagna nella prossima finestra di mercato. Diego Costa, infatti, ha chiesto ai Colchoneros la rescissione del contratto a gennaio per motivi personali ed è stato accontentato. Dalla Spagna sono quindi certi che Milik è pronto ad andare in Liga. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Arkadiuszdovrebbe essere ildiall’a partire da gennaio. Secondo quanto riportato da “Marca”, il calciatore polacco, che da mesi è escluso dalla rosa del Napoli, si trasferirà in Spagna nella prossima finestra di mercato., infatti, ha chiesto ai Colchoneros la rescissione del contratto a gennaio per motivi personali ed è stato accontentato. Dalla Spagna sono quindi certi cheè pronto ad andare in Liga. SportFace.

DiMarzio : #AtleticoMadrid, ufficiale la rescissione di #DiegoCosta - SkySport : Diego Costa-Atletico, rescissione del contratto ufficiale: le news di calciomercato - claudioruss : L'#Atleti sa di non poter soddisfare la richiesta di 15mln del #Napoli per #Milik, non c'è offerta ma chiederebbero… - TuttoMercatoWeb : Atletico Madrid, Simeone: 'Il club ha aiutato Diego Costa, spero trovi la strada migliore' - TUTTOJUVE_COM : Non solo Juventus e Roma, su Milik irrompe anche l'Atletico Madrid: Napoli pronto ad agevolare la trattativa -