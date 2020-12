Atletico Madrid-Diego Costa, ufficiale la separazione (Di martedì 29 dicembre 2020) C'è un nuovo nome pesante sul mercato degli svincolati. E' quello di Diego Costa , che ha trovato l'accordo per la rescissione con l' Atletico Madrid , con il quale comunque si sarebbe separato a fine ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) C'è un nuovo nome pesante sul mercato degli svincolati. E' quello di, che ha trovato l'accordo per la rescissione con l', con il quale comunque si sarebbe separato a fine ...

DiMarzio : #AtleticoMadrid, ufficiale la rescissione di #DiegoCosta - SkySport : Diego Costa-Atletico, rescissione del contratto ufficiale: le news di calciomercato - claudioruss : L'#Atleti sa di non poter soddisfare la richiesta di 15mln del #Napoli per #Milik, non c'è offerta ma chiederebbero… - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna - Milik ha accettato l'Atletico Madrid: ora accordo tra i club - leonzan75 : RT @CalcioRepublic: #Calciomercato, #Milik verso l’#AtleticoMadrid al posto di Diego Costa -