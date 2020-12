Atletico Madrid, Diego Costa ha risolto il contratto: ora è svincolato (Di martedì 29 dicembre 2020) Diego Costa è libero di firmare per un’altra squadra da svincolato. L’attaccante spagnolo ha infatti risolto il suo contratto con l’Atletico Madrid e ora è sul mercato. Un’occasione ghiotta anche per le italiane, che potrebbero ingaggiare l’ex Chelsea senza sborsare il prezzo del cartellino. L’ufficialità è arrivata dal club spagnolo attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale dell’Atletico Madrid: “Il giocatore spagnolo-brasiliano ha chiesto il suo licenziamento per motivi personali pochi giorni fa e ha firmato questo martedì la risoluzione del contratto, svincolandosi dalla nostra entità. Da quando è arrivato al club nel 2006 a soli 17 anni, l’attaccante ha giocato 215 partite ufficiali in due fasi, segnando 83 ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 dicembre 2020)è libero di firmare per un’altra squadra da. L’attaccante spagnolo ha infattiil suocon l’e ora è sul mercato. Un’occasione ghiotta anche per le italiane, che potrebbero ingaggiare l’ex Chelsea senza sborsare il prezzo del cartellino. L’ufficialità è arrivata dal club spagnolo attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale dell’: “Il giocatore spagnolo-brasiliano ha chiesto il suo licenziamento per motivi personali pochi giorni fa e ha firmato questo martedì la risoluzione del, svincolandosi dalla nostra entità. Da quando è arrivato al club nel 2006 a soli 17 anni, l’attaccante ha giocato 215 partite ufficiali in due fasi, segnando 83 ...

DiMarzio : #AtleticoMadrid, ufficiale la rescissione di #DiegoCosta - SkySport : Diego Costa-Atletico, rescissione del contratto ufficiale: le news di calciomercato - claudioruss : L'#Atleti sa di non poter soddisfare la richiesta di 15mln del #Napoli per #Milik, non c'è offerta ma chiederebbero… - gVitale_AN : #AtleticoMadrid, piace #KaioJorge: le idee per il dopo-#DiegoCosta - SmorfiaDigitale : UFFICIALE: Diego Costa sul mercato, ha risolto il contratto con l'Atletico Madri... -