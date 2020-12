Atlantia rifiuta l’offerta Cassa depositi e Prestiti. (Di martedì 29 dicembre 2020) di Attilio Runello. Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha giudicato per la seconda volta non accettabile la proposta del consorzio rappresentato da Cassa depositi e... Leggi su freeskipper (Di martedì 29 dicembre 2020) di Attilio Runello. Il consiglio di amministrazione diha giudicato per la seconda volta non accettabile la proposta del consorzio rappresentato dae...

A due mesi dal rifiuto della prima offerta, il cda di Atlantia dice ancora no a Cassa depositi e prestiti nella trattativa per la cessione di Autostrade. La nuova offerta di Cdp e dei suoi partner Mac ...

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha esaminato l'offerta relativa all'intera partecipazione (88,06%) detenuta in Autostrade per l'Italia, pervenuta in data 23 dicem ...

