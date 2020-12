AstraZeneca, perché è fondamentale per l'Italia (dai costi ridotti ai 16 milioni di vaccini in meno) (Di martedì 29 dicembre 2020) L'Italia si ritrova con 40 milioni di in meno, addirittura 16 nel solo primo trimestre . Certo, è probabile che sia solo un ritardo, ma rappresenta comunque una frenata molto seria perché lo stop del ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) L'si ritrova con 40di in, addirittura 16 nel solo primo trimestre . Certo, è probabile che sia solo un ritardo, ma rappresenta comunque una frenata molto serialo stop del ...

OperaFisista : AstraZeneca, perché è fondamentale per l'Italia (dai costi ridotti ai 16 milioni di vaccini in meno) - gioalbarosa : Il vaccino AstraZeneca «non arriverà prima di gennaio»: ecco perché è una cattiva notizia - Luanaciav : RT @GiulioNotturni: Ai tanti fenomeni che dicono che non si faranno il #vaccino anti #covid19 perché non si fidano senza aver letto i dati… - paoloangeloRF : Il vaccino AstraZeneca «non arriverà prima di gennaio»: ecco perché è una cattiva notizia - stebillo : RT @gianluto: Media italiani che se la prendono col governo perché ha puntato sul vaccino di AstraZeneca. Il giornalista medio italiano non… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca perché Speranza: “Con il vaccino si parte entro la Befana”. Ma AstraZeneca spaventa il governo La Stampa