Assist, pali e verticalizzazioni. Dove primeggia Calhanoglu, pedina chiave del Milan (Di martedì 29 dicembre 2020) Quel gol sbagliato a porta vuota contro la Lazio in un match di Coppa Italia del gennaio 2018 appare un ricordo ormai lontanissimo e sbiadito. Perché Hakan Calhanoglu di tempo ne ha impiegato per mostrare con la maglia del Milan quelle qualità che aveva messo in mostra con il Bayer Leverkusen ma alla fine quello stesso tempo ha dato ragione a lui e a chi ha deciso di investire soldi sul suo acquisto. In un 2020 che ha sia stravolto il volto del calcio e sia permesso al Milan di tornare nei piani alti della classifica, il trequartista turco è probabilmente il protagonista assoluto al pari di un gigante come Zlatan Ibrahimovic. Con l’assenza del fuoriclasse svedese, il Milan non ha smesso di girare. Anzi, contro la Lazio ha rilanciato e conquistato una vittoria pesantissima. Lo ha fatto anche grazie al suo fulcro del ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Quel gol sbagliato a porta vuota contro la Lazio in un match di Coppa Italia del gennaio 2018 appare un ricordo ormai lontanissimo e sbiadito. Perché Hakandi tempo ne ha impiegato per mostrare con la maglia delquelle qualità che aveva messo in mostra con il Bayer Leverkusen ma alla fine quello stesso tempo ha dato ragione a lui e a chi ha deciso di investire soldi sul suo acquisto. In un 2020 che ha sia stravolto il volto del calcio e sia permesso aldi tornare nei piani alti della classifica, il trequartista turco è probabilmente il protagonista assoluto al pari di un gigante come Zlatan Ibrahimovic. Con l’assenza del fuoriclasse svedese, ilnon ha smesso di girare. Anzi, contro la Lazio ha rilanciato e conquistato una vittoria pesantissima. Lo ha fatto anche grazie al suo fulcro del ...

L'analisi di Hakan Calhanoglu, star del Milan in questa prima parte della stagione: ecco le classifiche speciali che vedono il turco primeggiare ...

