Ascolti tv lunedì 28 dicembre 2020: La Bella e la Bestia, GF Vip, Il Cavaliere Oscuro-Il ritorno, dati Auditel e share (Di martedì 29 dicembre 2020) Ascolti Tv lunedì 28 dicembre 2020. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv lunedì 28 dicembre 2020: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera su Rai1 il film del 2017 La Bella e la Bestia, ha intrattenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Pixels ha ottenuto .000 spettatori pari al % di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020)Tv28. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv28didi ieri in prima serata Ieri sera su Rai1 il film del 2017 Lae la, ha intrattenuto .000 spettatori pari al % di. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto .000 spettatori pari al % di. Su Rai2 Pixels ha ottenuto .000 spettatori pari al % di ...

CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 28 dicembre 2020: La Bella e la Bestia, GF Vip, Il Cavaliere Oscuro-Il ritorno, dati Auditel e sh… - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 28 dicembre: La bella e la bestia Grande Fratello Vip 2020 Pixels - #Ascolti #lunedì #dicembre:… - AlessiaSmall84 : @MauryKostanzo Come mai questo cambio di rotta? Non eri te che, ogni lunedì mattina, stavi ad elogiare i dati della… - Leonard20818194 : @tv_ascolti @MonicaSetta @1MattInFamiglia @RaiUno Prox stagione la Setta merita Unomattina in Famiglia e una rubric… - 22dicsmbre : @GFVIP_Official @alfosignorini se volete ascolti pubblicizzate ingresso di Eli lunedi in cucurio o in tantissimi no… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì 'Uomini e Donne' | l'opinione di Chia sulla puntata del 14 12 20 Zazoom Blog