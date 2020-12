Ascolti tv | “La Bella e La Bestia” supera il GF Vip

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il film di Rai Uno conquista glidel lunedì sera Ottimiper il film Disney, con Emma Watson, “Lae La” che si impone come programma più visto di lunedì 28 dicembre. Leggi anche: Lae la, i costumi di Jacqueline Durran per Emma Watson aggiornano la fiaba La pellicola ottiene infatti 4.819.000 spettatori pari al 20% di share. Alle spalle, nonostante anche la presenza di Maria De Filippi come super ospite, il “Grande Fratello Vip” che si ferma a 3.663.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai 2 “Pixels” raccoglie 1.109.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno intrattiene 1.210.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 la miniserie Maria Teresa 2 ha raccolto davanti al video 905.000 spettatori pari ad uno share ...