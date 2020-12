Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 28 dicembre 2020

(Di martedì 29 dicembre 2020)dei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film La Bella e la Bestia ha totalizzato in media 4819 spettatori, 19.96% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3663 spettatori (20.18%). Il film Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno su Italia1 ha avuto 1210 spettatori (5.62%); su Rai2 il film Pixels si è portata a casa 1109 spettatori (4.31%), mentre la serie tv Maria Teresa su Rai3 905 spettatori (3.44%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1284 spettatori (5.82%), mentre su La7 il documentario della serie Atlantide ha avuto 411 spettatori (2.01%).tv Access ...

blogtivvu : Ascolti TV 28 dicembre: #GFVip contro La Bella e la Bestia su Rai1, chi ha vinto? Ecco i dati auditel - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, La Bella e la Bestia (20%), Grande Fratello Vip (20,2%): i dati Auditel di lunedì 28 dicembre… - Carla78501510 : @senaxx110 @AndreyGromm @massimauri @Valerio73299049 @matteosalvinimi Gli ascolti di Fazio non sono alti, se vuole… - CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 28 dicembre 2020: La Bella e la Bestia, GF Vip, Il Cavaliere Oscuro-Il ritorno, dati Auditel e sh… - mindgap_1 : @ascolti_news_ @MediasetTgcom24 ma che notizie italiane, ovunque sono disponibili i dati ufficiali delle elezioni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Ascolti TV 28 dicembre: Grande Fratello Vip contro il film La Bella e la Bestia su Rai1, chi ha vinto? Ecco i dati auditel della prima serata di ieri.Si avvicina la messa in onda del gran finale de Il Segreto. Le anticipazioni delle ultime puntate spagnole che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà un colpo di scena a dir poco co ...