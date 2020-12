Arte: 'San Sebastiano' di Raffaello in gigapixel, regalo a chiusura celebrazioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - L'anno per il cinquecentesimo anniversario dalla morte di Raffaello si avvia alla sua conclusione e Haltadefinizione, tech company di Franco Cosimo Panini Editore, si unisce alle celebrazioni con l'Accademia Carrara di Bergamo rendendo accessibile in gigapixel l'immagine del "San Sebastiano", opera giovanile dell'Urbinate custodita nel museo bergamasco, acquisita con una tecnica fotografica ad altissima risoluzione, grazie alla quale ogni singolo particolare dell'opera potrà essere ingrandito attraverso il visore multimediale rivelando dettagli invisibili a occhio nudo. Questa innovativa operazione di digital imaging testimonia come Arte e tecnologia collaborano in maniera proficua, se prima l'ottica era volta per lo più a conservazione e restauro, lo sviluppo di nuove ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - L'anno per il cinquecentesimo anniversario dalla morte disi avvia alla sua conclusione e Haltadefinizione, tech company di Franco Cosimo Panini Editore, si unisce allecon l'Accademia Carrara di Bergamo rendendo accessibile inl'immagine del "San", opera giovanile dell'Urbinate custodita nel museo bergamasco, acquisita con una tecnica fotografica ad altissima risoluzione, grazie alla quale ogni singolo particolare dell'opera potrà essere ingrandito attraverso il visore multimediale rivelando dettagli invisibili a occhio nudo. Questa innovativa operazione di digital imaging testimonia comee tecnologia collaborano in maniera proficua, se prima l'ottica era volta per lo più a conservazione e restauro, lo sviluppo di nuove ...

In questo caso, il viaggio consentirà di entrare nei dettagli più nascosti di un capolavoro dell’arte come il San Sebastiano, avvicinandosi alla magia e al genio di Raffaello”, aggiunge Gianpietro ...

Il Papa, "Miglior opera d'arte"

Papa Francesco che prega da solo in una Piazza San Pietro deserta durante il lockdown di marzo: un'immagine potente, un grido di dolore dalla forte valenza simbolica.

