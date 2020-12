Arte popolare | metafisica e alchimia nella nuova pittura di Luigi Presicce

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Gialla, arancio o rossa che sia la zona, teatri cinema e musei restano chiusi. Le gallerie private, equiparate alla stregua di bar e ristoranti, negli ultimi due mesi hanno invece proseguito la loro attività seppure a singhiozzo, tra aperture e chiusure temporanee: un anno così disastrato anche sul fronte dell’contemporanea non si era mai visto. E tuttavia c’è chi non demorde, come è il caso di Giovanni Rizzuto titolare di una delle gallerie più importanti di Palermo (in pratica dell’intera Sicilia) che ospiterà sino al prossimo febbraio la personale di, Homo sapiens sapiens sapiens.conosciuto come performer, ma cresciuto in ambito pittorico è uno tra i talenti più fertili presenti sulla scena artistica del nostro paese. Da Rizzuto espone 27 tra grandi tele e piccole ...