"Arrogante, sprezzante. Non mi piacevi". GF Vip, Maria De Filippi 'entra' (per la prima volta) nella casa e volano parole forti

Alla diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5 di lunedì 28 dicembre c'è stata anche lei, Queen Mary, Maria De Filippi. Prima storica ospitata per la conduttrice Mediaset al GfVip, dove è intervenuta in collegamento direttamente dalla scuola di Amici. E la De Filippi, poi, è stata chiamata a fare una sorpresa a Tommaso Zorzi, che spesso e volentieri ha parlato di lei nella casa. E Maria, su Tommaso, si è lasciata andare a una confessione spiazzante: no, alle prime battute a lei Zorzi non piaceva. Ma ora ha cambiato idea. "Inizialmente non mi piaceva. Recitava il ruolo di quello volutamente Arrogante e sprezzante. Poi seguendo il GF ho iniziato a guardarne altri aspetti – ha premesso -. Io vedevo i suoi occhi andare a destra e sinistra".

