Appello esperti | ' bandire ogni pubblicità durante queste trasmissioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos Salute) - Bocciati dalla scienza gli spot che pubblicizzano alimentii programmi televisivi per bambini: rischiano di avere un "forte impatto diseducativo" sui piccoli spettatori, avvertono glidell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs e dell'Italian Institute For Planetary Health (Iiph) di Milano, autori di uno studio pubblicato su 'Public Health Nutrition'. Dal lavoro risulta che "oltre l'80% delletelevisive di alimenti trasmesse non soddisfa le linee guida European Nutrient Profile Model (Who-Enpm)", promosse dall'Organizzazione mondiale della sanità, "e più del 50%" non rispetta "gli Eu Pledge Nutrition Criteria (Eu-Pnc)", definiti da aziende leader del settore alimentare. In particolare, emerge che "più del 70% delletrasmesse ...