Aosta, boom di falsi positivi: pazienti sani ricoverati nei reparti Covid, ora rischiano il contagio (Di martedì 29 dicembre 2020) Un problema tecnico a uno strumento del laboratorio di analisi dell'ospedale Parini di Aosta ha portato a un boom di falsi positivi e al sovraccarico dei reparti Covid, dove erano stati temporaneamente trasferiti i pazienti. Questi ora corrono il rischio di aver contratto il virus e sono stati pertanto isolati in altri reparti. Il fatto è accaduto domenica 27 dicembre, quando almeno una ventina di pazienti – già ricoverati in vari reparti del Parini – sono risultati positivi e sono quindi stati trasferiti nei reparti destinati ai pazienti Covid nella stessa serata. L'indomani mattina, scoperto il guasto, è stato rifatto a tutti il ...

