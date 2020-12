Anziana sola e a letto da 10 giorni: poliziotti la salvano e le portano panettone (Di martedì 29 dicembre 2020) Pavia, 29 dicembre 2020 - Piangeva e gridava "Aiutatemi!" . Le urla sono state sentite da un vicino di casa che ha chiamato la polizia , sapendo che in quell'appartamento vive Maria, un a donna di 76 ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) Pavia, 29 dicembre 2020 - Piangeva e gridava "Aiutatemi!" . Le urla sono state sentite da un vicino di casa che ha chiamato la polizia , sapendo che in quell'appartamento vive Maria, un a donna di 76 ...

