Antonietta De Falco entra nel consiglio nazionale della Federazione Italiana Vela

Antonietta De Falco del team Mascalzone Latino entra a far parte del consiglio nazionale della Federazione Italiana Vela. Nata a Napoli nel 1981, nel 2006 si laurea in Scienze Ambientali, con indirizz ...Si è svolta oggi sabato 19 dicembre a Roma la XLIX (49) Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione Italiana Vela, che ha rinnovato le cariche centrali per il quadriennio olimpico 2021-2024. Presen ...