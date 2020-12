Anticipazioni Il Segreto di mercoledì 30 dicembre 2020 | Francisca persuade Lazaro

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 29 dicembre 2020)ràa lavorare per lei. L’uomo verrà bloccato dalla donna nel preciso istante in cui l’aggressore starà per sferrare un colpo mortale nei confronti di Raimundo. La donna sarà spaventata, ma riuscirà nel suo intento e, soprattutto, a salvare la vita a suo marito. Tutto questo si susseguirà nella puntata de Ildi30, oltre a novità sull’adesione alla Setta da parte di Tomas. Trama IlaffrontaLa puntata de Ildi30, avrà inizio con una scena che potrebbe comportare delle complicazioni nella casa dell’Ulloa. Per quale motivo? Ebbene, ve lo ...