Anticipazioni americane Beautiful: Thomas schiavo del manichino di Hope (Di martedì 29 dicembre 2020) Le Anticipazioni americane Beautiful rivelano che il futuro di Thomas Forrester sarà sempre più buio. Il giovane infatti non solo non riuscirà ad uscire dalla follia che ormai devasta la sua mente, ma che si spingerà oltre, portando in casa sua un manichino con le sembianze di Hope Logan, la donna che ormai da tempo è diventata la sua ossessione. Ebbene, ad un certo punto vedrete come la bambola sarà per lui la sua donna e tutto ruoterà intorno a questo bizzarro e sconvolgente rapporto. Ci sarà chi però scoprirà tutto questo. Di chi si tratta? Puntate americane Beautiful: ossessione senza fine per Thomas Thomas non riesce a dimenticare Hope! Ma la sua purtroppo, come sta emergendo nelle puntate ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 dicembre 2020) Lerivelano che il futuro diForrester sarà sempre più buio. Il giovane infatti non solo non riuscirà ad uscire dalla follia che ormai devasta la sua mente, ma che si spingerà oltre, portando in casa sua uncon le sembianze diLogan, la donna che ormai da tempo è diventata la sua ossessione. Ebbene, ad un certo punto vedrete come la bambola sarà per lui la sua donna e tutto ruoterà intorno a questo bizzarro e sconvolgente rapporto. Ci sarà chi però scoprirà tutto questo. Di chi si tratta? Puntate: ossessione senza fine pernon riesce a dimenticare! Ma la sua purtroppo, come sta emergendo nelle puntate ...

tuttouomini : Beautiful anticipazioni americane Thomas si sposa con Hope o no - - MicroPortale : BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI-PUNTATE AMERICANE-#8428 del 24 dicembre 2020 In villa Forrester, Eric è sorpreso di vedere… - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni americane: Thomas ha una grave patologia celebrale - TwBeautiful : Thomas ritornerà a casa di Brooke, Hope scoprirà il segreto di Liam, Finn avrà una reazione inaspettata:… - TwBeautiful : Nelle prossime puntate americane di BEAUTIFUL, è arrivata la fine per il fidanzamento tra ZOE e CARTER?… -