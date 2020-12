Anno nuovo: meglio porsi degli obiettivi che fare buoni propositi (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo un Anno difficile come quello che sta per concludersi è ormai chiaro a tutti che davanti a certi eventi ineluttabili non c'è buon proponimento che tenga . Eppure, alla fine di un ciclo temporale, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo undifficile come quello che sta per concludersi è ormai chiaro a tutti che davanti a certi eventi ineluttabili non c'è buon proponimento che tenga . Eppure, alla fine di un ciclo temporale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Anno nuovo Per un anno nuovo all'insegna della luce Corriere del Ticino Turismo: parte la riqualificazione del percorso della Via Francigena

L’anno nuovo in arrivo vedrà la riqualificazione della via Francigena, tra Gualdo e Valpromaro. Il sentiero sarà oggetto di un progetto di recupero che prevede interventi di messa in sicurezza, consol ...

L’ultimo gioiello di Pompei: ritrovata la bottega dove si vendeva cibo di strada

Silvia Lambertucci pompei. Le pentole in coccio con i resti delle pietanze più prelibate, dal capretto alle lumache e persino una sorta di “paella” con pesce e carne insieme. Il vino “'corretto” con l ...

