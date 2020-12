Animal Crossing New Horizons: la giacca Dodo Airlines è realtà! (Di martedì 29 dicembre 2020) Animal Crossing New Horizons è stato uno di quei giochi che ha portato un po' di gioia ai giocatori nel 2020, soprattutto in un periodo storico fatto di lockdown ed emergenze sanitarie. Ora, Nintendo sta per pubblicare l'elegante giacca da pilota Dodo Airlines nella realtà, per tutti coloro che vogliono portare un po' di Animal Crossing nella vita reale. La vera giacca da pilota è stata annunciata dal negozio Nintendo di New York City, ma è disponibile anche dal negozio Nintendo online al prezzo di $ 80. La giacca è interamente ispirata a quella in-game, con toppe sulla manica anteriore e destra, una tasca con cerniera nella manica sinistra e una grande applicazione Dodo sul retro. Si unisce una ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020)Newè stato uno di quei giochi che ha portato un po' di gioia ai giocatori nel 2020, soprattutto in un periodo storico fatto di lockdown ed emergenze sanitarie. Ora, Nintendo sta per pubblicare l'eleganteda pilotanella realtà, per tutti coloro che vogliono portare un po' dinella vita reale. La verada pilota è stata annunciata dal negozio Nintendo di New York City, ma è disponibile anche dal negozio Nintendo online al prezzo di $ 80. Laè interamente ispirata a quella in-game, con toppe sulla manica anteriore e destra, una tasca con cerniera nella manica sinistra e una grande applicazionesul retro. Si unisce una ...

Per tutti coloro che amano la compagnia aerea. Animal Crossing New Horizons è stato uno di quei giochi che ha portato un po' di gioia ai giocatori nel 2020, soprattutto in un periodo storico fatto di ...

