Andrea Zenga lo vediamo al Grande Fratello Vip, ma la sua prima partecipazione in tv risale al 2000. Aveva solo 7 anni (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giovane Andrea Zenga, è da poco entrato a far parte del cast del reality show "Grande Fratello Vip" e ha già iniziato a far parlare di sè. Da subito infatti, entrando nella casa più spiata d'Italia dichiarandosi assolutamente single, è riuscito ad attirare l'attenzione di tutte le donne presenti, soprattutto di Dayane Mello con la quale ha già scambiato un bacio molto passionale. Andrea è già conosciuto dal pubblico televisivo e dei social per la partecipazione a "Temptation Island" nel 2018, con la sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Ma c'è un altro dettaglio che lo ha reso ancora più noto ed è quello di essere figlio dell'allenatore ed ex calciatore Walter Zenga. Foto: GrandeFratello.mediaset.it Tra i due non scorre buon ...

