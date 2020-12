Andrea Zelletta piange e ammette di aver mentito sul presunto tradimento di Natalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Durante la puntata di lunedì sera Andrea Zelletta ha reagito in maniera abbastanza fredda alla bomba esplosa sul presunto tradimento della sua fidanzata. Ad Alfonso Signorini il gieffino ha detto di sapere tutto quello che è successo nella vacanza di Natalia a Capri e dei rumor messi in giro dalle malelingue. La realtà è ben diversa, ieri sera il bel pugliese è crollato ed tra una lacrima e l’altra ha confessato a Samantha De Grenet di avere ancora tanti dubbi. “Sto male, non ce la faccio più. Non è andato tutto bene. Io non sapevo di questo rumor, del chiacchiericcio. Capisci che stanno dicendo robe pese. Divento pazzo. Ok che al 99,99%, ma è sempre il 99. Non posso tollerare delle robe così, il fatto che si sia parlato con facilità di certe cose. Tu Samy ti fidi al 100%? 100%? In ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Durante la puntata di lunedì seraha reagito in maniera abbastanza fredda alla bomba esplosa suldella sua fidanzata. Ad Alfonso Signorini il gieffino ha detto di sapere tutto quello che è successo nella vacanza dia Capri e dei rumor messi in giro dalle malelingue. La realtà è ben diversa, ieri sera il bel pugliese è crollato ed tra una lacrima e l’altra ha confessato a Samantha De Grenet die ancora tanti dubbi. “Sto male, non ce la faccio più. Non è andato tutto bene. Io non sapevo di questo rumor, del chiacchiericcio. Capisci che stanno dicendo robe pese. Divento pazzo. Ok che al 99,99%, ma è sempre il 99. Non posso tollerare delle robe così, il fatto che si sia parlato con facilità di certe cose. Tu Samy ti fidi al 100%? 100%? In ...

