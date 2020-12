Andrea Zelletta piange disperato dopo “chiacchiericcio” su Natalia Paragoni: “Divento pazzo!” (Di martedì 29 dicembre 2020) La pulce nell’orecchio di Andrea Zelletta su quanto sarebbe accaduto a Capri la scorsa estate durante la vacanza della fidanzata Natalia Paragoni lo sta mandando letteralmente nel panico. Nel pomeriggio di oggi il giovane si è lasciato andare ad un lungo sfogo nel quale è esploso in lacrime. Andrea Zelletta piange: nuovo sfogo su Natalia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 29 dicembre 2020) La pulce nell’orecchio disu quanto sarebbe accaduto a Capri la scorsa estate durante la vacanza della fidanzatalo sta mandando letteralmente nel panico. Nel pomeriggio di oggi il giovane si è lasciato andare ad un lungo sfogo nel quale è esploso in lacrime.: nuovo sfogo su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

controversjal : Andrea Croccantino Zelletta parla di Natalia, di ieri sera, e di Dayane con gli altri pt 2 - rosmello0 : RT @mariahsbubble: Tommaso: “Tu, Andrea Zelletta, che ti stavi mangiando viva Franceska per averti chiamato “COMODINO”, non te la prendi co… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #TommasoZorzi avanza dubbi sul confronto tra #AndreaZelletta e #NataliaParagoni, l’ex #tronista riflett… - topazofblossom : RT @ToniaPeluso: “Ieri mi ha chiamato Andrea Zelletta, Alfonso. Grazie Alfo.” E ride. Croccantino felice di non essere stato chiamato Dama… - GabeMascara : RT @mariahsbubble: Tommaso: “Tu, Andrea Zelletta, che ti stavi mangiando viva Franceska per averti chiamato “COMODINO”, non te la prendi co… -