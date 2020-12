Andrea Zelletta in crisi dopo le nuove rivelazioni di Tommaso, in lacrime: “Sto impazzendo” (Di martedì 29 dicembre 2020) Pomeriggio di confronti per Andrea Zelletta. L’ex tronista non ha ancora avuto modo di confrontarsi con Dayane Mello, in merito alle parole dette ieri sul conto di Natalia Paragoni ma pochi minuti fa ha scoperto altre cose. Andrea si sta pian piano rendendo conto di tutto quello che è successo nella diretta del 28 dicembre del Grande Fratello VIP 5 e a mente lucida inizia a porsi delle domande. Parlando con gli altri ha innanzi tutto chiarito una cosa: quando ha detto che sapeva, voleva dire che sapeva che Natalia Paragoni era in vacanza a Capri per un impegno di lavoro. Sapeva con chi stava ma non significa che sapeva che fuori si diceva che lei era andata a letto con un altro. Questo ha tenuto a specificarlo anche parlando con gli altri in casa. Dice inoltre di fidarsi al 99% di Natalia ma purtroppo, essendo nella casa, vive ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 dicembre 2020) Pomeriggio di confronti per. L’ex tronista non ha ancora avuto modo di confrontarsi con Dayane Mello, in merito alle parole dette ieri sul conto di Natalia Paragoni ma pochi minuti fa ha scoperto altre cose.si sta pian piano rendendo conto di tutto quello che è successo nella diretta del 28 dicembre del Grande Fratello VIP 5 e a mente lucida inizia a porsi delle domande. Parlando con gli altri ha innanzi tutto chiarito una cosa: quando ha detto che sapeva, voleva dire che sapeva che Natalia Paragoni era in vacanza a Capri per un impegno di lavoro. Sapeva con chi stava ma non significa che sapeva che fuori si diceva che lei era andata a letto con un altro. Questo ha tenuto a specificarlo anche parlando con gli altri in casa. Dice inoltre di fidarsi al 99% di Natalia ma purtroppo, essendo nella casa, vive ...

Tiramis78433791 : adesso vuole andare via perchè si sente in colpa per andrea Zelletta?? e non anche per Rosy?? #rosmello - lucia60061616 : RT @mariahsbubble: Tommaso: “Tu, Andrea Zelletta, che ti stavi mangiando viva Franceska per averti chiamato “COMODINO”, non te la prendi co… - Gal_Gadot__ : RT @AtlantisProm: L'evoluzione di Andrea Zelletta dopo 100 giorni circa: #GFVIP - dubitoditutto : RT @_mafallafinita: No vabbè adesso è pure colpa di Dayane che ha spillato il tea su Trony?? Vi ricordo che è stata proprio la cara Natalia… - trustissbiebs : RT @mariahsbubble: Tommaso: “Tu, Andrea Zelletta, che ti stavi mangiando viva Franceska per averti chiamato “COMODINO”, non te la prendi co… -