Andrea Zelletta, Dayane Mello sulla fidanzata: "Natalia ha dormito con un altro" (Video) (Di martedì 29 dicembre 2020) E' arrivato ieri sera il momento del confronto per la coppia Zelletta-Paragoni La storia del regalo di Natale è stata tutto un equivoco. La fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, non ha voluto né mettersi in mostra né 'punire' il fidanzato. Infatti la boccetta di profumo, l'elastico e la scatola dell'anello di fidanzamento volevano rappresentare un ricordo importante che Andrea avrebbe dovuto custodire nella casa di Cinecittà. Ma né Andrea né gli altri inquilini hanno saputo decifrare il senso del regalo, dando adito a dei fraintendimenti che hanno fatto andare in crisi l'ex tronista di Uomini e Donne. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

