Andrea Damante ed Elisa Visari: insieme per gli ultimi giorni dell’anno (Di martedì 29 dicembre 2020) Gli ultimi giorni del 2020 insieme Una delle nuove coppie di questo 2020, formata da Andrea Damante ed Elisa Visari, sta trascorrendo insieme gli ultimi giorni di quest’anno. Elisa E Andrea Stanno insieme ormai da qualche mese, sono stati avvistati insieme per la prima volta nel mese di ottobre. Difatti, se la sua ex Giulia De Lellis ha ufficializzato la storia con Carlo Beretta – ex amico di Damante – anche quest’ultimo non si è perso d’animo dopo la rottura. Lei è giovanissima e bellissima, ha 19 anni e fa l’attrice e la modella. Come la De Lellis, è originaria della città di Roma. La loro relazione è stata ufficializzata davanti al ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Glidel 2020Una delle nuove coppie di questo 2020, formata daed, sta trascorrendoglidi quest’anno.Stannoormai da qualche mese, sono stati avvistatiper la prima volta nel mese di ottobre. Difatti, se la sua ex Giulia De Lellis ha ufficializzato la storia con Carlo Beretta – ex amico di– anche quest’ultimo non si è perso d’animo dopo la rottura. Lei è giovanissima e bellissima, ha 19 anni e fa l’attrice e la modella. Come la De Lellis, è originaria della città di Roma. La loro relazione è stata ufficializzata davanti al ...

flamanc24 : RT @EmanueleGarbero: Andrea Damante e Giulia De Lellis: #GFVIP - alsinwonderlan : Ma mi chiedo, perché i vip (Andrea Damante, Gdl e compagnia bella) possono andare in montagna ?? #DPCMnatale - AmiraElfeky95 : @essecomesofia Ma veramente raga? Io pensavo che fosse Andrea Damante - thatsbonny : E anche oggi non mi sono svegliata in una baita innevata in montagna con Andrea Damante - XoRBangtanot7 : RT @EmanueleGarbero: Andrea Damante e Giulia De Lellis: #GFVIP -