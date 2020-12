Ancora in offerta le cuffie Galaxy Buds+ su Amazon, 40% di sconto il 29 dicembre (Di martedì 29 dicembre 2020) Tutti coloro interessati portarsi a casa un paio di cuffie Samsung Galaxy Buds+, magari ad un prezzo vantaggioso, saranno felici di sapere che è appena stata attivata una nuova promozione che coinvolge il prodotto. Sì perché, a partire da oggi 29 dicembre 2020, sui listini di Amazon è possibile acquistare in sconto gli auricolari TWS – ovvero le true wireless – del colosso sudcoreano. Come potete verificare anche voi collegandovi a questo indirizzo – o in alternativa con il box prodotto poco più in basso in questo stesso articolo – le Galaxy Buds+ sono in vendita sulla divisione italiana di Amazon con il 40% di sconto. Per questo, il prezzo sulle pagine del colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Tutti coloro interessati portarsi a casa un paio diSamsung, magari ad un prezzo vantaggioso, saranno felici di sapere che è appena stata attivata una nuova promozione che coinvolge il prodotto. Sì perché, a partire da oggi 292020, sui listini diè possibile acquistare ingli auricolari TWS – ovvero le true wireless – del colosso sudcoreano. Come potete verificare anche voi collegandovi a questo indirizzo – o in alternativa con il box prodotto poco più in basso in questo stesso articolo – lesono in vendita sulla divisione italiana dicon il 40% di. Per questo, il prezzo sulle pagine del colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos ...

