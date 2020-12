America’s Cup, presentata la Prada Cup. Coppa d’argento “italiana” pensata da Marc Newson: “Un trofeo che vola come le barche” (Di martedì 29 dicembre 2020) Manca sempre meno all’inizio della America’s Cup 2021. Il trofeo sportivo più antico al mondo verrà messo in palio nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) durante il prossimo mese di marzo. Per arrivare a sfidare Team New Zealand per la conquista della “vecchia brocca” bisognerà però conquistare la Prada Cup. Si partirà il 16 gennaio, sempre dall’altra parte del mondo: Luna Rossa dovrà fare i conti con i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic, soltanto chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo potrà contendere la America’s Cup ai campioni in carica di Team New Zealand. Proprio oggi Prada ha presentato ufficialmente la Prada Cup, realizzata dal designer australiano Marc Newson. Si tratta di una Coppa ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Manca sempre meno all’inizio dellaCup 2021. Ilsportivo più antico al mondo verrà messo in palio nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) durante il prossimo mese di marzo. Per arrivare a sfidare Team New Zealand per la conquista della “vecchia brocca” bisognerà però conquistare laCup. Si partirà il 16 gennaio, sempre dall’altra parte del mondo: Luna Rossa dovrà fare i conti con i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic, soltanto chi riuscirà ad alzare al cielo ilpotrà contendere laCup ai campioni in carica di Team New Zealand. Proprio oggiha presentato ufficialmente laCup, realizzata dal designer australiano. Si tratta di una...

