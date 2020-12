Amadeus: «Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo» (Di martedì 29 dicembre 2020) Arriva la conferma ad un’indiscrezione trapelata nei giorni scorsi: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo, per tutte e cinque le serate. A dichiararlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione de “L’anno che verrà”, trasmissione di fine anno in programma su RaiUno, è Amadeus. «Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo». Amadeus ha anche aggiunto: «Elodie sarà con me, sarà una delle donne del Festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Arriva la conferma ad un’indiscrezione trapelata nei giorni scorsi: Zlatanaldi, per tutte e cinque le serate. A dichiararlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione de “L’anno che verrà”, trasmissione di fine anno in programma su RaiUno, è. «Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere deldidi Zlatan, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di».ha anche aggiunto: «Elodiecon me,una delle donne del. L’anno scorso era in gara, stavoltaco-conduttrice per ...

