Amadeus annuncia 'Ibrahimovic ospite fisso al Festival di Sanremo' (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Anche quest'anno Amadeus non ha voluto rinunciare ad arruolare un asso del calcio per il Festival di Sanremo. E se l'anno scorso la scelta era caduta su Cristiano Ronaldo, stavola a ... Leggi su gazzettadiparma (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Anche quest'annonon ha voluto rinunciare ad arruolare un asso del calcio per ildi. E se l'anno scorso la scelta era caduta su Cristiano Ronaldo, stavola a ...

RepSpettacoli : Sanremo 2021, Amadeus annuncia i primi nomi: 'Sul palco con me Achille Lauro e Ibrahimovic, Elodie sarà una delle d… - Luciaritrovato : RT @RepSpettacoli: Sanremo 2021, Amadeus annuncia i primi nomi: 'Sul palco con me Achille Lauro e Ibrahimovic, Elodie sarà una delle donne… - LIDAMUGNAI : RT @RepSpettacoli: Sanremo 2021, Amadeus annuncia i primi nomi: 'Sul palco con me Achille Lauro e Ibrahimovic, Elodie sarà una delle donne… - zazoomblog : Festival Sanremo: Ibrahimovic sarà l’ospite fisso lo annuncia Amadeus - #Festival #Sanremo: #Ibrahimovic - repubblica : RT @RepSpettacoli: Sanremo 2021, Amadeus annuncia i primi nomi: 'Sul palco con me Achille Lauro e Ibrahimovic, Elodie sarà una delle donne… -