Allarme in Islanda | trovati 13 casi di variante inglese

Sono 13 i casi di variante inglese del coronavirus trovati in Islanda, dopo i primi casi ravvisati in Italia ed altri paesi europei. Si tratta per tutti i casi di viaggiatori arrivati a dicembre all'...

Sono 13 i casi di variante inglese del coronavirus trovati in Islanda, dopo i primi casi ravvisati in Italia ed altri paesi europei. Si tratta per tutti i casi di viaggiatori arrivati a dicembre all'a ...«Causa il Covid abbiamo perso i turisti che sono la nostra unica fonte di sostentamento», il racconto di Robert Peroni, che vive in Groenlandia.