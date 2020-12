Alfa | fuori oggi il videclip di “SaN LoREnZo” feat Annalisa

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 dicembre 2020) Uno storytelling intimo e profondo per immergersi nel film dei nostri ricordi. È disponibile da, martedì 29 dicembre, il videoclip di “SaN”, il nuovo singolo diche rappresenta un punto di rottura con il sé del passato e un punto di partenza per proiettare i propri sogni verso il futuro (https://youtu.be/ovHAT-Gr8k4). In una notte speciale, come quella di “SaN”, il brano ricrea le atmosfere estive di un falò sulla spiaggia con gli amici, mentre si affidano i desideri alle stelle. Il videoclip di “SaN”, diretto da William9, è uno storytelling intimo e profondo, che ripercorre momenti di vita di ognuno di noi racchiusi in un’unica stanza come fosse uno scenario interiore che riporta a galla i nostri ricordi. Questi sono fotografie sbiadite che emergono e affondano ...